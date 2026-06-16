6月15日、バラエティ番組『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!!豪華2本立て3時間SP』（テレビ朝日系）が放送された。『帰れマンデー見っけ隊!!』に女優の国仲涼子がゲスト出演したが、その近影に心配の声が集まっている。この日は、タカアンドトシがゲストと人気観光地となっている広島県の宮島をめぐりながら、創業100年以上の飲食店を探すというものだった。「国仲さんは、テレビ朝日系で放送される新ドラマ『マイ・フィクショ