自殺願望があった当時20代の女性2人を同意のうえで殺害した罪などに問われている男の裁判で、検察側は男に懲役13年を求刑しました。斎藤被告「常軌を逸していたと思います」きょう、さいたま地裁でこう話したのは斎藤純被告（32）です。斎藤被告は2018年にさいたま市内の自宅で、茨城県の女性を同意を得たうえで殺害した罪などで起訴されていましたが、これまでの裁判で被害者がもう一人いたことが明らかに…。2015年にも横浜市に