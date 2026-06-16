「事実に基づいた虚構である」。Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、冒頭でそう断っている。今なお、虚実ないまぜで語られる数奇な人生。清濁を併せ呑み、莫大な富と名誉を手に入れた稀代の占い師の正体とは――。【画像】「85歳思想家と強引入籍」1983年、細木の店を訪れた安岡正篤氏と細木数子の2ショットを見る「はいこれ、おめでとう」現金300万円を渡した2004年の晩秋、ある晩のことだ。赤坂の東京全日空ホテル（当時）