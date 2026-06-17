ことし秋、東海道新幹線に導入される“個室タイプ”の座席の名称が「Supreme Class」に決まりました。 【写真を見る】東海道新幹線 “個室タイプ”の座席 名称は｢Supreme Class｣に 専用WiFiに調整可能な照明も 気になる料金は？10月1日から導入 全個室タイプの「Supreme Class Cabin」は、JR東海がことし10月1日から東海道新幹線に導入する座席です。 専用WiFiに調整可能な照明も 気になる料金は？ 席には専用WiFiのほか、レッ