元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が16日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。ペアに転向したきっかけについて明かした。番組では、プロフィギュアスケーターの浅田真央さんとフィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルを獲得しプロとして活動する羽生結弦さんとの出会いについての話題に。これに対し、高橋さんは「衝撃でした。浅田真央ちゃんに出会ったの