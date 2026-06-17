サッカー日本代表の北中米Ｗ杯オランダ戦（１５日）の配信トラブルを受け、「ＤＡＺＮ」は１６日、公式Ｘ（旧ツイッター）で謝罪した。「ＤＡＺＮ」が無料配信していたこの試合は、前半終了間際まで音割れなどの音声不良や、音声と映像にズレが生じるなどの問題が発生。多くの人々が熱戦を見守っていた矢先に起きたトラブルに、Ｘでは「ＤＡＺＮ音」がトレンド入りするなど物議を醸した。このトラブルを受け、ＤＡＺＮヘルプセ