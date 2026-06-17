15日にYouTubeで生配信サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと対戦し、2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継で解説を務めた元日本代表の本田圭佑が、日本時間の15日夜に自身のYouTubeチャンネルで生配信。負傷交代した久保建英が今後出られなかった場合の代役に言及した。久保は、オランダ戦の後半に左膝付近を痛めて途中交代。本田は「め