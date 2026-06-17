【モデルプレス＝2026/06/17】Snow Manの宮舘涼太が16日、TBS系「THE神業チャレンジ」（よる7時〜）に出演。有名芸術家が親戚にあたることを明かした。【写真】スノ宮舘涼太の親戚による壮大な遺作◆宮舘涼太、遠い親戚が有名人この日、宮舘は映画「黒牢城」にて共演している俳優の本木雅弘、青木崇高とともに同番組に出演。ホテルに潜むフェイク作品を見破る企画「神業フェイク」に挑んだ。鉛筆で描かれた絵はどれか見極める中で