兵庫県姫路市の登山道で「下山中に刃物で刺された」と男性が通報し、警察が殺人未遂事件として捜査していましたが、兵庫県警は17日、「捜査の結果、男性が自ら腹部を刺し、負傷していたことがわかった」と発表しました。 【写真を見る】【速報】捜査の結果、自ら腹部刺した負傷と判明兵庫・姫路市の登山道で「下山中に刃物で刺された」と男性が通報 男性は、書写山の圓教寺につながる刀出坂登山口からおよそ200メートル