楽天は17日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表した。吉井氏は三木谷浩史オーナー（61）とともに仙台市内で就任会見に出席した。背番号は81に決まった。6月10日から休養していた三木肇前監督は退団すると発表。また、塩川達也監督代行がヘッドコーチ、真喜志康永チーフコーチが育成総合コーチへ復任し、青山浩二投手コーチの背番号が「82」へ変更となる。