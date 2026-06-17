「野球界という狭い中で生きてきた人だなっていう感じやね……。厳しく言えば、社会を知らないということかもしれない」──こう語るのは、読売ジャイアンツの元監督・阿部慎之助氏の妻の母親、つまり義母だ。【写真】引退セレモニーで、自身の子供から投球を受ける阿部慎之助氏。ほか、夜の西麻布を歩いていた選手時代や外で待っていたファンの要望を快く受け入れる阿部氏なども日本中に衝撃が走った「家庭内トラブル」を受けて