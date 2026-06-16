国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。「Japan is Back」を掲げるIVS2026では、参加者同士の出会いを支える「ネットワーキングエリア」（みやこめっせ、ロームシアター京都）を全面的に再設計する。これまでカンファレンスで“おまけ”の扱いになりがちだった交流を、セッションや