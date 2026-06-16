立憲民主党の古賀千景参院議員が15日にX（旧Twitter）を更新。同日の参院決算委員会質疑での発言を撤回して謝罪したものの、批判の声を集めている。 問題となっているのは、参院決算委で古賀議員が「自衛隊って、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ」と発言したこと。 関連記事：立憲・森裕子議員、「国旗損壊罪や国民投票法案やっている場合じゃない」危機感呼びかけにツッコミ殺到 これに対し小泉進次郎防衛大臣が答