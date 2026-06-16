2026年6月13日、中国のポータルサイト・捜狐に、「ドラえもん」の同一エピソードが重複掲載され、編集長を含む幹部3人が更迭および停職処分を受けたことを伝える記事が掲載された。記事は、「最近、日本の出版業界とアニメファンを驚かせる内部情報が話題となった。日本のベテラン編集者・山中武史氏がX（旧ツイッター）に投稿した内容によると、『ドラえもん』の同じエピソードが重複掲載された問題により、編集長を含む幹部3人が