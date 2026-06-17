アメリカ司法省は、14日にホワイトハウスで行われた総合格闘技のイベントで政府高官らを殺害する計画を立てたとして、5人の男を訴追したと、16日に発表しました。トランプ大統領の誕生日にあたる今月14日にホワイトハウスの庭で行われた総合格闘技の試合には、トランプ大統領やバンス副大統領などアメリカ政権高官らを含む大勢の人が参加しました。こうした中、司法省は16日、このイベントに出席していた政府高官らを殺害する計画