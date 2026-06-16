新しい本を電子書籍ファイルフォーマットのEPUBで公開したところ、楽天の電子書籍リーダー・Koboでのみ「破損している」と報告があったため調査した結果、KoboではなくAdobeのソフトウェアに問題があったという経緯とトラブルの詳細について、ライターのアンドレ・クライン氏がまとめています。Your EPUB Is Fine. Kobo Disagrees. Blame Adobe - André Klein Dot Nethttps://andreklein.net/your-epub-is-fine-kobo-disagree