伝統行事トゥルーピング・ザ・カラーに出席したジョージ王子＝13日、ロンドン/Neil Mockford/Getty Images（CNN）英国のジョージ王子（12）がイートン校に進学することが分かった。同校は父ウィリアム皇太子の母校であり、英国の多くの首相を輩出している名門。ケンジントン宮殿は16日、CNNへの声明で、ジョージ王子が9月からイートン校に入学することを確認した。ロンドンのすぐ西にあるウィンザーに位置するイートン校は13〜18歳