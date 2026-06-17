エレコムは6月下旬に、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーの新モデル「DE-C87-20000BK」をビックカメラ.comやヨドバシ.com、エレコムダイレクトショップなどで発売する。公式オンラインストア価格は1万5980円。●パススルー充電や見やすい液晶 保護機能も多数搭載新製品は、安全性の高い半固体リチウムイオン電池を採用した容量20000mAhの大容量モバイルバッテリーだ。サイズは幅約70×奥行約35.5×高さ約1