お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が17日、自身のXを更新し、芸名を「辻クラシック」に改名したことを発表した。【写真】2025年…ダブルインパクト初代王者に輝きトロフィーを掲げるニッポンの社長辻はXで「芸名を辻クラシックに戻します！気軽に辻と呼んでください！」と報告。ファンに向けて、新たなスタートを宣言した。また、吉本興業グループが運営する公式エンタメサイトを通じて、改名の経緯についても説明。「昔