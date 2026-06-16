デル・テクノロジーズは6月16日、都内でメディア向けの発表会を実施し、同社が国内向けの展開を発表した最新ノートパソコン「XPS 13」のアンバサダーとして俳優の福士蒼汰氏を起用したと明らかにした。ゲストとして登壇し、AI PCの利活用推進についてアピールする様子が見られた。デル最新ノートパソコン「XPS 13」アンバサダーに俳優・福士蒼汰就任！ AI PCを活用しての役作りもXPS 13は、154,800円からという競争力のある価格な