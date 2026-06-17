アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が、マクドナルドとのコラボレーション企画に初登場。同グループの楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用した新ウェブCMが、きょう17日よりマクドナルド公式SNSにて公開された。【動画】＝LOVEのCM「VIVA！ワールドマックを食べられる」マクドナルドは、「FIFA ワールドカップ26」オフィシャルスポンサー兼オフィシャル