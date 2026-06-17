FIFA会長「2026年6月16日は歴史となりました！」国際サッカー連盟（FIFA）は16日（日本時間17日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会で1日の観客数が28万1223人を記録したと発表。これが大会史上最多になったとした。これまでの記録は1994年アメリカ大会の6月28日、27万7070人だった。この日はグループリーグI組のフランス―セネガル戦、イラク―ノルウェー戦、同J組のアルゼンチン―アルジェリア戦、オーストリア―ヨルダン戦