ドナルド・トランプ米大統領が推進するホワイトハウス大宴会場建設事業について、事業費が当初の予想を大幅に上回る中、総事業費の半分以上が税金で賄われることが分かった。16日（現地時間）、米紙ワシントン・ポスト（WP）によると、同紙は大宴会場の施工会社とホワイトハウスが昨年からやり取りしていた見積書や電子メールなどを入手して分析した結果、この事実を確認したと報じた。大宴会場建設計画は昨年7月31日に初めて公表