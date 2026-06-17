巨人は17日、小笠原慎之介投手の獲得を発表した。小笠原は15年ドラフト1位で中日に入団し、1年目の16年から15試合に登板し2勝をマーク。21年に自身初となる規定投球回に到達すると、同年から4年連続で規定投球回をクリア。22年には自身初の2桁勝利を挙げた。24年オフにポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。メジャー1年目の25年はナショナルズで23試合に登板し、1勝1敗、防御率6.98。今季はメジャーでのプレーはな