ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が１６日、テレビ朝日系「プラチナファミリー」で、亡くなった母・薫子さんとの爆笑思い出を披露した。高嶋以上にパワフルだったという薫子さんのエピソードは尽きないが、高嶋が「酷い話だったよ」と振り返ったのがハワイでの出来事だ。高嶋の子供が「４歳と２歳ぐらいのとき」にハワイへ母を連れて旅行に行ったが、現地で母が転倒し「手がみるみるうちに腫れた」ことがあったという。「こっ