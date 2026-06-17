「健康のために果物をたっぷり食べている」「油は体に悪いのでノンオイルドレッシングを使っている」。そんな習慣が、実は老化を早めているかもしれません。日本抗加齢医学会専門医の五藤先生が指摘する、意外な落とし穴をご紹介します。今回のテーマは、「老化を早める可能性がある、意外な食習慣」です。果物の食べすぎが「糖化」を招く果物には抗酸化物質やビタミンが豊富で、健康的なイメージがあります。しかし、五藤先生によ