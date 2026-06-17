3月に発生した辺野古沖ボート転覆事故から3か月が経ち、関係者の素性が次々と明らかになりつつある。海上保安本部が捜査を継続中この事故では、研修旅行で沖縄県を訪れていた同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、武石知華さん（17）と船長の男性が死亡した。事故を起こした船がヘリ基地建設に反対する「抗議船」として日常的に使用されていたこと、学校側が生徒や保護者に事前にプログラムの詳細を説明してい