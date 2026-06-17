長崎市教育委員会が９月の運用開始に向けて整備している給食センター２か所について、稼働前に行う調理や配送などのリハーサルで調理される約２万９０００食の多くが廃棄される可能性があり、１６日の市議会一般質問で「食品ロスにあたる」と対応を疑問視する意見が出された。市教委は必要な手順として理解を求め、極力、廃棄を減らすよう努める考えを示した。市教委は中部（川平町）と南部（香焼町）で市内の小中学校向けの給