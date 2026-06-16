近年は積極的にSNSで発信したり、ポッドキャストに出演したりするテクノロジー企業の創業者や幹部が増えていますが、中には世間一般の感覚とずれた発言をして炎上するケースもあります。テクノロジー系ブロガーのMr. Marketが、テクノロジー業界のリーダーたちが「魅力的なオタク」から「嫌な金持ち」に変貌してしまった理由についてまとめています。What the Fuck Happened to Nerds - Mr. Markethttps://mrmarket.lol/what-the-f