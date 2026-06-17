「『お芝居ってなんだろう』と考えずにできている」――。田中泯が、映画『箱の中の羊』で共演した大悟を絶賛した。「俳優という仕事のもとになるものを持っている」と最大級の賛辞を送り、大悟は「(それを)持っていました」と応じて会場を笑わせた。田中泯=オフィシャル提供○田中泯が大悟の芝居を絶賛映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶が15日に都内で行われ、大悟(千鳥)、耼木里夢、田中泯、是枝裕和監督が登壇し