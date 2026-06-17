１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４９７円７５銭（０・７２％）高の６万９９０２円２５銭だった。３営業日連続で最高値を更新した。取引時間中には一時、７万円を超える場面もあった。この日の取引では、米国とイランの戦闘終結への合意を受けて原油先物価格が下落したことが好感され、幅広い銘柄に買い注文が入った。これまで相場を先導してきたＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄の多くも引