北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の桂田精一被告に、釧路地裁は禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。記者「桂田被告がいま、釧路地裁に入っていきます」知床半島沖で観光船が沈没し、乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故の裁判では、運航会社社長の桂田精一被告（62）が業務上過失致死の罪に問われています。最大の争点は事故の予見可能性の有無で、検察は禁錮5年、弁護側は無罪