殺人鬼“ゴーストフェイス”による連続殺人を描く『スクリーム』シリーズ最新作、オリジナル主要キャストが再集結する『スクリーム 7』が６月19日（金）より公開。本編を観るのが楽しみになる特別映像と、新たな場面写真が到着した。全米でシリーズ歴代No.1の興収を記録した本作では、過去のすべての惨劇を生き延びたシドニー・プレスコット（ネーヴ・キャンベル）の娘がゴーストフェイスのターゲットに。娘を守るため、シドニーが