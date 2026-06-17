きょう6月17日、俳優の波瑠が35歳の誕生日を迎えた。ちょうど父の日が近いが、彼女の芸能界デビューに際しては、父とのあいだでこんなエピソードが残る。（全2回の1回目）【画像】「これで10代！？」「透明感がすごい……」美少女ぶりが際立つ1枚、モデル時代のギャル風メイク、夫とのツーショットも…波瑠の写真をすべて見る（全13枚）6月17日に誕生日を迎えた波瑠（2017年、エランドール賞授賞式で）©時事通信社両親