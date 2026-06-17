佐賀市で軽乗用車を運転して事故を起こし、男女5人にケガをさせたにもかかわらず、その場から逃走したとして、当時15歳の少年が逮捕されました。少年は無免許で、事故前に交通違反でパトカーから追跡を受けていました。 無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、佐賀県唐津市に住む無職の、当時15歳の少年です。警察によりますと、少年はことし1月、佐賀市兵庫町の県道で無免許で軽乗用車を運転した上、乗