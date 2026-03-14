『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、梶原雄太（キングコング）、⻄野亮廣（キングコング）、梶原叶渚が登場した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

梶原雄太、娘のドレス姿に感慨深い表情

キングコングの⻄野亮廣、梶原雄太、そして梶原の娘である梶原叶渚が登場したのは、「映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」とアパレルブランド・ecmile.のスペシャルコラボレーションステージ。

©マイナビ TGC 2026 S/S

西野がステージに現れると、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める同作に触れつつ、「本来洋服を作る時に捨ててしまう端材を使って作ったドレスが登場します。ランウェイを歩くのは、僕の大切な友人と、その大切な娘さんです」と紹介。続いて現れた叶渚は、胸元のリボンが印象的なピンクのドレス姿。父・梶原雄太がエスコートする中、お姫様のようにゆったりとランウェイを歩き、途中でスカートをほどくと黒いロングスカートに早替わりするという演出も見せた。

©マイナビ TGC 2026 S/S

ステージに戻った梶原は、普段あまり見せないような感慨深い表情で「一瞬ほんまに泣きそうになって。俺の娘、今日、結婚式だったっけって」とコメント。そんな父の姿を見た叶渚は、「（父は）かっちこちでしたね（笑）」と話しながら、「初めて2人でステージに立てて、感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔に。

3月27日（金）に公開される「映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」について西野は、「キングコングの物語がベースになっています。以前、梶原さんが失踪して、3ヶ月くらい帰るのを待っていた時があって」と作品の見どころを紹介。

また、ecmile.のデザイナーである北村風優氏は、叶渚が着用したドレスについて「糸や接着剤まですべて端材を使っています」と説明。「西野さんに事業の相談をさせていただいた時、どうせなら中途半端なエシカルではなく、廃材を使った服を作ってみたらと言われて」と、西野の言葉がブランド立ち上げのきっかけになったことも明かした。

最後は、西野のターンなのに梶原が喋り出そうとする…という漫才のような場面も見せながら、「キングコングでございました。今日はありがとうございました」と西野が挨拶。会場が笑いに包まれたまま、ステージは幕を閉じた。

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イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト