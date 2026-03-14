俳優の野村康太が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。その存在感たっぷりな姿に、客席から悲鳴にも似た声援が上がった。

【画像】前髪を下ろした野村康太（身長184cmの全身姿も）

「TGC SPECIAL COLLECTION 2」ステージに登場した野村はストレートな前髪を下ろしたヘアスタイルで登場。シャツにホワイトを貴重としたアウターを合わせて、大人カジュアルな装いでランウェイを闊歩した。

身長184センチのスタイルは広い会場のステージでも抜群の存在感を放っており、大人の色気漂うその姿に視聴者は「かっけぇ」「野村くんはえぐい！」「歓声すごい」「イケメン！」「顔ちっちゃ！」など驚きの声を上げていた。

野村は、2003年11月30日生まれの東京都出身。俳優業のほかに「第38回メンズノンノモデルオーディション 準グランプリ」に輝くなどの実績を持ち、身長184センチという抜群のスタイルを武器にモデルとしても活躍している。父は俳優の沢村一樹。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

