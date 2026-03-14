キンプリ永瀬廉＆キスマイ藤ヶ谷太輔、大学進学理由の共通点が話題「堅実」「将来のこと考えてて尊敬」
【モデルプレス＝2026/03/14】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。大学に進学した理由を明かし、話題を集めている。
【写真】キンプリ永瀬廉、キス寸前ショット
この日は永瀬をゲストに迎え、スタジオトークを展開。その中で大学進学の話題になりMCのKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔は「僕らってデビューがいつだって言われないじゃないですか。もしかしたらずっとジュニアかもしれないし、クビになるかもしれないし、明日デビューするかもしれないし、自分の気持ちとは全部裏腹。だから自分の場合は、4年でけじめつけなきゃなって感じで行きました」と大学に進学した理由を語った。
一方、永瀬も「僕も大学に入った時はまだジュニアだったので『この大学在籍中にデビューできなかったら辞めよう』」と考えていたことを打ち明けると、藤ヶ谷は「じゃあちょっと同じかもしれない」とコメント。永瀬は「就職をするためのとっかかりとして大学に入ろうっていうのはあったので」と大学進学の理由を伝えていた。
視聴者からは「ちゃんと将来のこと考えてて尊敬」「堅実」「びっくり」「デビューしてくれてありがとう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬廉、キス寸前ショット
◆藤ヶ谷太輔、大学進学の理由は「けじめつけなきゃなって感じで…」
この日は永瀬をゲストに迎え、スタジオトークを展開。その中で大学進学の話題になりMCのKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔は「僕らってデビューがいつだって言われないじゃないですか。もしかしたらずっとジュニアかもしれないし、クビになるかもしれないし、明日デビューするかもしれないし、自分の気持ちとは全部裏腹。だから自分の場合は、4年でけじめつけなきゃなって感じで行きました」と大学に進学した理由を語った。
◆永瀬廉の進学理由に藤ヶ谷太輔が共感
一方、永瀬も「僕も大学に入った時はまだジュニアだったので『この大学在籍中にデビューできなかったら辞めよう』」と考えていたことを打ち明けると、藤ヶ谷は「じゃあちょっと同じかもしれない」とコメント。永瀬は「就職をするためのとっかかりとして大学に入ろうっていうのはあったので」と大学進学の理由を伝えていた。
視聴者からは「ちゃんと将来のこと考えてて尊敬」「堅実」「びっくり」「デビューしてくれてありがとう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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