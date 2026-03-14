準々決勝のドミニカ共和国戦に先発

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した韓国代表は13日（日本時間14日）、準々決勝でドミニカ共和国に0-10で7回コールド負けを喫し、敗退となった。先発したリュ・ヒョンジン（柳賢振）投手は、今大会での代表引退を明言した。

38歳の左腕はドジャースやブルージェイズで活躍。2019年にはナ・リーグ最優秀防御率のタイトルも獲得し、韓国球界を引っ張ってきた。今回は第2回の2009年以来となるWBC参加だった。

ドミニカ共和国の強力打線に立ち向かったが、2回に四球から崩れ、1回2/3で3失点という結果で降板を告げられた。

試合後にリュ・ヒョンジンは、今後韓国代表のユニホームを着ることについて「（今回が）最後だと思います。最後が悔しい形で終わってしまいましたが……今後は難しい」と話した。

「これまでこうして、最後まで共に歩めたことを個人的に光栄に思っています。終わり方は悔しいものでしたが、それでもここまで（代表を）続けられて嬉しかったです」

若手も多いメンバーのなかで、リュ・ヒョンジンはベテランとしてチームを支えた。「選手たちがここに来て、1試合を経験したこともすべて財産になるはずです。こうした優れた選手たち、トップクラスの選手たちと対戦したことが、今後の韓国国内でも、次の国際大会のためにも、学びや助けになると信じています」と、球界の未来をおもんばかった。

リュ・ジヒョン監督も「まず第一に『ありがとう』と言いたいです。最後まで最善を尽くしてくれたことを称賛したい」とねぎらった。（Full-Count編集部）