[MOM5427]U-18日本代表FWマギージェラニー蓮(RB大宮/2年)_“大宮の星”への覚醒目指す大型FWが、代表選手としてまず“1ゴール”

[MOM5427]U-18日本代表FWマギージェラニー蓮(RB大宮/2年)_“大宮の星”への覚醒目指す大型FWが、代表選手としてまず“1ゴール”