10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組（東京プール）で日本最終戦となるチェコ戦が行われた。試合前のライブパフォーマンスでは、B’zの稲葉浩志（61）がNetflixの大会応援ソングである『タッチ』を披露。パワフルな歌声で、4万2,340人の観客を大いに盛り上げた。

「『タッチ』はあだち充さん原作の同名漫画が’85年にアニメ化され、そのオープニング曲として人気を博しました。岩崎良美さんによる歌唱で知られ、40年近く愛されてきた楽曲であり、高校野球の応援ソングの定番にもなっています」（スポーツ紙記者）

当初、“国民的名曲”を稲葉がカバーすることに疑問の声もあがっていたが……。2月13日、Netflixが『タッチ』稲葉バージョンのスペシャルムービーを公開すると、SNSでは絶賛の声が多くあがった。

《正直よく稲葉さんにこんな提案出来たなぁと思ったがさすがの出来にビビった》

《タッチだと爽やかすぎないかな？と思ったけど全然違った！》

そんななか、6年前に公開された“あるYoutube動画”も話題になっているようで……。

「路上ライブやTikTokをはじめ、SNSなどで幅広く活動するロックシンガーであるYUSAKUさんのYoutubeチャンネル『YUSAKUの世界』で公開された、『B’z 稲葉さんが 【タッチ】を歌ったらこうなるかなと。。』と題した動画です。YUSAKUさんが稲葉さん風に『タッチ』を熱唱しており、《すごい似てる》《ほぼ同じだった》とのコメントがつくなど、ここ数日で急激に再生数が増加しているんです」

同動画のコメント欄には1,000件以上のコメントがついており、最近投稿されたものが多い。賞賛するコメントが多い中に、“6年前に公開されていた”ことへのコメントも目立った。

《モノマネが先という人類初の偉業》

《クイズ正解は6年後やんけw》

《6年後に答え合わせ出来るなんてすごすぎる》

《未来で曲を聴いて来たかのようなクオリティ》

《6年後のWBCテーマソングをピンポイントで当てる男》

（すべて原文ママ）

本誌はYUSAKU氏本人に話を聞いてみた。

「稲葉さんがカバーした『タッチ』がストリーミング配信された日から、僕の動画が1週間で30万回以上再生されていて、毎日驚いていました。“何が起きているんだ！？”と思っていました」（YUSAKU氏、以下同）

YUSAKU氏の動画には毎日100件以上のコメントがつき、「お褒めの言葉が9割以上で、ユーモアのあるものが多かった」ようで嬉しさと楽しさをもって受け止めていたそう。

Netflixの大会応援ソングに稲葉バージョンの『タッチ』が選ばれた時は、

「嘘でしょ！？ と思いました。6年前に私が『タッチ』を歌った時は、“稲葉さんが歌わなさそうな曲を稲葉さんっぽく”というコンセプトで選曲していましたから」

また、稲葉が歌う『タッチ』について感想を求めると「カッコ良すぎました」と絶賛。

「イメージしていたよりも、遥かにカッコ良いアレンジになっており、原曲の良さを存分に出していてかつ、ロックさ加わって新しかった、原曲のキーで歌える稲葉さんは、本当に鍛錬の鬼だなと感じました」

と稲葉へのリスペクトを忘れなかった。

「今回動画で多くのポジティブな反応があり、NetflixやWBC関係者の方々、B’zの稲葉さんには感謝しかないです」