13日放送のNHK総合「あさイチ」で、メーンキャスターを務めているNHKアナウンサーの鈴木奈穂子が番組を途中で退席し、その理由に称賛が集まっている。

この日、番組には女優の高石あかり（正しくは、はしごだか）がゲスト出演。プレミアムトークで高石が主演している連続テレビ小説「ばけばけ」（同）の裏話などが明かされていた。

一方、プレミアムトークのコーナーが終了するタイミングで、同じくメーンキャスターを務めている博多華丸・大吉の大吉が、「このあとは映画のコーナーに高石さんもお付き合いいただきますけど、実は今日は鈴木さんがここまでなんですよね」と退席することを紹介した。

鈴木アナは「すみません、ちょっと家族の行事に参加する予定がありまして」と説明し、「高石さん、すみません」と頭を下げていた。

これに対し、大吉は「こういう時代です」とフォロー。進行は寺門亜衣子アナウンサーにバトンタッチしていた。

なお、鈴木アナは2019年5月に第一子長女を出産。子どもは現在6歳のため、ネット上からは、「お子さんの卒園式かな？」「卒園式とかそんな感じかな」といった推測が上がっていた。

異例の途中退席となったものの、ネット上からは「いい時代になった」「テレビのお仕事でも、家族のことを優先できるの、いいな！」「こういうの大事」「こういうのが当たり前になるといいな」という称賛が集まっていた。

平日は毎日生放送を行っている「あさイチ」。一方、出演者のワークライフバランスの実現に貢献するNHKに多くの関心が寄せられていた。