【ブクロ卍も開発したい】

【お悩みNo.169】東ブクロさんといえば正常位という認識が定着しましたが、自分でもうひとつ体位を開発してくれと言われたら、どんな体位を作り上げますか？【PN:マエストロ谷澤・36歳・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――炎上お疲れ様でした。何か変化はありましたか？

いや、特にないですね。スタッフさんとかに「えらい燃えてますね」って話しかけられましたけど、それ以上に「あんな連載をやってたんですね」と言われました。ずいぶんひっそりとやってたんですね。

こちらとしては自分の性癖を語っただけですから、全然ダメージないですけど。ああいう炎上に慣れてない人からすると怖くなるでしょうけど、僕はあれ以上の燃え方を経験してますから。

――ノーダメージだとわかりましたので、懲りずにセックスの話を聞きます。「ワンパターンだ」と叩かれた正常位以外を開拓する気は無いんでしょうか。

それな。なんかで見たんですけど、通常だったらベッドに縦に寝るけど、それを横向きに90度回転させてセックスするんです。そうすると女の子の頭がシングルベッドからちょっとはみ出すんです。

まあ言うたら女の子の上半身だけを、ベッドから出しちゃう。女の子の頭は宙に浮きますから、腹筋を使います。そうするとめっちゃいいところにちんこが当たるんです。

――やっぱり正常位でした。

不安定な感じと筋肉の緊張。さらに相手に身を委ねてる感じがいいらしいっていうのを聞いてから、やるようにしてますけどね。

――相手の反応はどうです？

かなり反応がいいと思いますよ。それまでと比べて反応が一段階上がる気がします。

――せっかくだったらその体位に名前をつけましょうか。

確かにまだまだ定着してませんからね。ベッドに対して垂直ですから、どうしようかな。

――ブクロ十字とかでしょうか。

ああ、それいいですね。ブクロ十字がメジャーになって、セックスのたびにお金が入るようになったらうれしいな。いずれブクロ卍も開発してね。

――やがて四十八手の一つに入り歴史に名を残す可能性もあります。

そしたら、一生食っていけるかもしれないですね。未来のみなさんはセックスのたびに僕のことを思い出してくれたらうれしいです。

【自分のキンタマは思い入れが違う】

【お悩みNo.170】私には癖があります。その癖とは髪の毛を手に絡めくるくるしてしまうことなのですが、その癖を治したいです。無意識にやっていて、どう直せばいいかわからず......ブクロさんならどんな風に癖を治しますか？【PN:ぶくっち・10代・女性】

＊ ＊ ＊

――なくて七癖といいますが、性癖以外の癖ってありますか？

女性からよう言われるのは、股ぐらを掻いたあとに臭いを嗅ぐ行為ですかね。夏ってキンタマが張り付くじゃないですか。それを解放しつつ、今どれぐらいの匂いなんだろうという感じで手を鼻に持っていってしまいます。

――最高の匂いはいつですか？

それは夏場でしょう。夏場のロケとかで、蒸れに蒸れた時が一番。

――他人の臭いは許せます？

それは耐えられないですよね。ニオイの成分ってほぼ同じなはずなのに、なんで許せないんでしょう。やっぱり自分のキンタマは自分と苦労を共にしてきてるからじゃないですかね。思い入れが違う。

――女性がブクロさんと同じ癖を持っていてニオイを嗅いでたらどう思います？

それはさすがに注意するな。かゆいし楽しいのはわかるけど、人前では嗅がん方がええよって。

――いろんな癖がありますが、見てて不快になる癖ってありますよね。

僕はお菓子食べてて、手についた汚れを舐めたまま手を洗わないやつですね。おしぼりで拭いただけでも許せないです。最後に手を洗えよっていいます。

――ウエットティッシュでもダメ。

ダメですね。だって、ちゃんと汚れが取れてないでしょ。僕は潔癖なんで、風呂に入らないでセックスもありえないです。どんだけ盛り上がっても「とりあえず風呂入ろか」と言いますし、女の子が「眠たい」と言っても手を引っ張って風呂に連れて行きます。

――待ってる間に萎えてしまうこともありそうですが。

その間に、風呂場をそっと覗きに行ったり、あるいはエロ動画を見て気分を高めますね。髪の毛を洗わない子もいますが、それも全部洗って欲しい。

髪の毛に香水をつける子がいますけど、ベッドに匂いがつくのがいやなんです。癖は相手を不快にしたらよくない。僕の潔癖も相手が本当に嫌がったら無理強いはしたくない。でも、お風呂に入って嫌な気持ちになる子はいませんからね。いい癖なんじゃないでしょうか。

