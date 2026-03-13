「今日好き」中島結音（ゆのん）、へそ出しTシャツ×タイトミニスカ姿に熱視線「色っぽくて可愛い」「気づいたら連続再生してた」
【モデルプレス＝2026/03/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が3月12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップス姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身美女「色っぽくて可愛い」話題のミニT×ミニスカ姿
中島は「いぇっぽ？」とつづり、楽曲に合わせたダンス動画を公開。へそが見える白のミニ丈Tシャツにタイトなジーンズミニスカートで、美しいウエストが際立っている。
この投稿にファンからは「色っぽくて可愛い」「笑顔がキュートすぎる」「気づいたら連続再生してた」「ウエストラインに見入っちゃう」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
◆中島結音、ミニ丈トップスで美ウエスト
◆中島結音の投稿が話題
