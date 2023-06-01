Amazonにてスマートウォッチ「Apple Watch Series 11」GPSモデルが特別価格で販売されている。期間は3月26日23時59分まで。

本商品は、睡眠スコアの計測やフィットネス機能のほか、高血圧パターンの通知などに対応したスマートウォッチ。メッセージの送信や通話機能のほか、音楽を聴くこともできる。「Series 10」と比べて2倍の耐擦傷性能を持つ、頑丈なガラスディスプレイを搭載。50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能も備えている。

今回のセールでは、シルバーやローズゴールド、ジェットブラックなど、アルミニウムケース各色、42mm/46mmの各サイズがラインナップ。スポーツバンドも色やサイズを選ぶことができる。また、「2年延長 AppleCare+ for Apple Watch Series 11」が付属したセット商品も用意されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。