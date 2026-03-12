この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【衣替え】少ない服で暮らす40代OL」と題した動画を公開しました。季節の変わり目に合わせて、冬服の片付けから春服の準備まで、丁寧な衣替えの様子を紹介しています。

動画ではまず、傷んだ冬服を手放すところから始まります。ワンシーズンで着古したニットなどを整理し、次のシーズンに向けた準備を進めます。

次に、来シーズンも着る冬物衣類の手入れを行います。長く愛用したいダウンコートはクリーニングへ出し、カシミヤコートはブラシで表面を整えてから保管。毛玉が目立つ靴下は毛玉取り器で丁寧に取り除くなど、アイテムに合わせたメンテナンスを施します。

また、冬の間活躍したバッグやブーツ、スニーカーなども手入れをし、「春も引き続きお世話になります」と、物を大切にする姿勢がうかがえます。

最後にクローゼットに春服を並べ、「春の準備万端」に。整然と並べられた春色の洋服を前に「春が来るってだけでワクワクするね」と、新しい季節への期待感で締めくくられています。

一つひとつの作業を丁寧に行う様子は、日々の暮らしを見直すきっかけになりそうです。衣替えの時期に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

関連記事

40代のクローゼットが片付く「手放すべき服」７選！

40代のクローゼットが片付く「手放すべき服」７選！

 「同じ服を長く着る方が素敵」40代OLの衣替えに見る価値観の変化

「同じ服を長く着る方が素敵」40代OLの衣替えに見る価値観の変化

 個人情報を守る！40代独身OLが実践する「デジタル断捨離」で安心を手に入れる

個人情報を守る！40代独身OLが実践する「デジタル断捨離」で安心を手に入れる
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

40代独身OLのシンプルライフ_icon

40代独身OLのシンプルライフ

YouTube チャンネル登録者数 2.16万人 68 本の動画
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。
youtube.com/channel/UCwbagHtdT3CZEMpTs3Ct-yw YouTube