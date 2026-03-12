この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「少ない服で暮らす」40代OLの衣替えに密着。冬服の収納から春服の準備まで、暮らしのヒントが満載

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【衣替え】少ない服で暮らす40代OL」と題した動画を公開しました。季節の変わり目に合わせて、冬服の片付けから春服の準備まで、丁寧な衣替えの様子を紹介しています。



動画ではまず、傷んだ冬服を手放すところから始まります。ワンシーズンで着古したニットなどを整理し、次のシーズンに向けた準備を進めます。



次に、来シーズンも着る冬物衣類の手入れを行います。長く愛用したいダウンコートはクリーニングへ出し、カシミヤコートはブラシで表面を整えてから保管。毛玉が目立つ靴下は毛玉取り器で丁寧に取り除くなど、アイテムに合わせたメンテナンスを施します。



また、冬の間活躍したバッグやブーツ、スニーカーなども手入れをし、「春も引き続きお世話になります」と、物を大切にする姿勢がうかがえます。



最後にクローゼットに春服を並べ、「春の準備万端」に。整然と並べられた春色の洋服を前に「春が来るってだけでワクワクするね」と、新しい季節への期待感で締めくくられています。



一つひとつの作業を丁寧に行う様子は、日々の暮らしを見直すきっかけになりそうです。衣替えの時期に、参考にしてみてはいかがでしょうか。