「少ない服で暮らす」40代OLの衣替えに密着。冬服の収納から春服の準備まで、暮らしのヒントが満載
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【衣替え】少ない服で暮らす40代OL」と題した動画を公開しました。季節の変わり目に合わせて、冬服の片付けから春服の準備まで、丁寧な衣替えの様子を紹介しています。
動画ではまず、傷んだ冬服を手放すところから始まります。ワンシーズンで着古したニットなどを整理し、次のシーズンに向けた準備を進めます。
次に、来シーズンも着る冬物衣類の手入れを行います。長く愛用したいダウンコートはクリーニングへ出し、カシミヤコートはブラシで表面を整えてから保管。毛玉が目立つ靴下は毛玉取り器で丁寧に取り除くなど、アイテムに合わせたメンテナンスを施します。
また、冬の間活躍したバッグやブーツ、スニーカーなども手入れをし、「春も引き続きお世話になります」と、物を大切にする姿勢がうかがえます。
最後にクローゼットに春服を並べ、「春の準備万端」に。整然と並べられた春色の洋服を前に「春が来るってだけでワクワクするね」と、新しい季節への期待感で締めくくられています。
一つひとつの作業を丁寧に行う様子は、日々の暮らしを見直すきっかけになりそうです。衣替えの時期に、参考にしてみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。