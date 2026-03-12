中道改革連合の有田芳生衆院議員が11日にX（旧Twitter）を更新。LINEヤフー株式会社が同日に行った東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地への寄付につながる「3.11 検索は、チカラになる。」を利用した「釣り」に引っかかり、ネット上でドン引きの声を集めている。

キャンペーンは毎年LINEヤフー株式会社が行っているもの。「Yahoo!検索」などで「3.11」と検索したユーザー1人につき10円を、被災地支援に取り組む団体へLINEヤフーが寄付する。

一方、今年の3月11日には、情報発信系のXユーザーを中心に、Xでセンセーショナルなニュースへのリンクを誘導すると見せかけ、実際には「3.11」の検索リンクにつなげるというひっかけ行為、いわゆる「釣り」がいくつか見られた。

そんな中、あるXユーザーが「【速報】松本洋平文科相を更迭、後任に平沢勝栄元復興相 (80) が内定？」という文章とともに、「3.11」の検索リンクを貼り付けて投稿。

有田氏はXでこのポストを引用し、「勝栄さん。大変だ」とコメントしていた。

なお、松本文科相は同日に「週刊文春」（文藝春秋）に不倫疑惑が報じられていたが、更迭や後任の内定の情報などは出ていない。

有田氏がリンク先を確認しないで引用ポストした可能性が高く、X上からは、「釣り記事に引っ掛かる情報弱者やん」「驚く気持ちはわかりますが裏取りしてください」「デマを流布することに対してはもっと慎重になって」「国会議員なのにこんな明らかなフェイクに釣られるなんて」「情報リテラシーが低すぎる」という声が集まっていた。

リンク先にアクセスさえすれば分かる今回の「釣り」。Xの文章だけで反応した有田氏のネットリテラシーに多くの人がドン引きしてしまっていた。