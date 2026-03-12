この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】ドラマ考察系YouTuberが解説、『夫に間違いありません』聖子の妊娠は「一樹の子」か？紗春と組んで一樹を陥れる作戦の全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【夫に間違いありません】 第１０話ドラマ考察 何で妊娠したの？栄大が自分のせいと言う理由！ 最新感想」と題した動画を公開。カンテレのドラマ『夫に間違いありません』第10話の衝撃的な展開について考察した。



動画では、登場人物たちの常軌を逸した行動が「回を追うごとに、ますますヤバい人が増えていく」と指摘。中でも朝比一樹（通称クズッキー）の異常性に触れ、「保険金5,000万は俺のものだ、5,000万をよこしたら縁を切ってやる」といった発言から、彼がもはや正常な思考ができない状態にあると分析した。



また、息子・栄大が「自分のせい」と語った理由について、視聴者のコメントを引用しつつ考察を展開。「エイダイに私学の学費がかかるので保険金の問題になったとエイダイは認識したのかも」という説を紹介し、栄大が自身の学費問題が一連の事件の引き金になったと感じている可能性を示唆した。



さらに、第10話で明らかになった聖子の妊娠について、その相手が誰なのかという最大の謎に迫る。考察の結果、第1話で聖子が一樹のアパートを訪ねたシーンに伏線があり、その時の子どもである可能性が高いと結論付けた。



この妊娠が今後の物語にどう影響するのか。聖子が出産する間、おでん屋の営業が困難になることから、その期間を葛原紗春が手伝うのではないかと推測。そして、次回予告で聖子が一樹に「紗春さんをころして」と依頼するシーンは、聖子と紗春が協力して一樹を社会的に抹殺するための作戦ではないか、という驚きの見解を示した。