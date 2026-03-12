家族の私物だけれど、つい使ってしまう…そんな光景は、意外と多くの家庭で見られるのではないでしょうか。しかし「そこにだけは使ってほしくない」という一線もあります。そんな夫婦のやり取りを描いた漫画『貴様ァァァァアァアァッッッ‼︎‼︎』（作：きさらぎさん）が、SNSで多くの共感を呼んでいます。



【漫画】『貴様ァァァァアァアァッッッ‼︎‼︎』（全編を読む）

物語は、作者が夫にふと声をかけた場面から始まります。気付いて振り向いた夫の手には、作者用のフェイスシェーバーが握られていました。そしてそのシェーバーの刃先は、夫の鼻の中…。



作者が夫に「私のシェーバーで何してんの？」と問いかけると、夫は「いや、ちょっと見えるとこの鼻毛処理を…」と悪びれない様子で答えます。その後、夫が「返すわ」と差し出したシェーバーには、しっかりと夫の鼻毛が付着していました。



怒りが込み上げる作者ですが、アンガーマネジメントを思い出し、深呼吸で気持ちを落ち着かせます。そして静かにひと言「さしあげますぅ」と言うと、夫は「ラッキィ〜」と満面の笑みで、反省の色は見えません。



それから数日後、再び似たような出来事が起こります。作者が夫に声をかけようと近づくと、今度は上半身裸の夫が毛抜きで胸まわりの毛を抜いていたのです。衝撃的な光景に「何でッ！？ 忘年会で脱ぐんか？」と作者が尋ねると、夫は「いや……なんかスゴイ気になって」と説明します。



嫌な予感がした作者は「それ、私の毛抜きじゃないよね？」と確認すると、夫は静かに微笑みながら、使用済みの毛抜きを作者専用のケースへ戻しました。幾度となく私物を勝手に使う夫に対して、ついに怒りを抑えられなくなった妻は、「肩甲骨ッ烏口突起！！！」と叫びながら、夫に攻撃するのでした。



読者からは「うちの旦那が同じことして、新品のシェーバー買わせました」や「全部自分で勝手に使っていいもんと思ってませんか世の旦那方」など共感の声が多数寄せられています。そこで、同作について作者のきさらぎさんに話を聞きました。



買ってきますから…一声かけていただきたい

―作中のようなやり取りは実際によくあるのでしょうか。



夫にシェーバーを使われることは、定期的にあります。夫はけっこうな頻度で、自分のシェーバーをすぐ壊すんですね。それで私のを使うんですね。買うから…買ってきますから…ひと声かけていただきたいです。



―ユニークなお人柄が印象的ですが、他にも驚いたエピソードがあれば教えてください。



定期的にすもう大会を開いて、娘と私を全力でぶん投げてきますねww



―きさらぎさんは、同作以外ではどのような作品を発表されていますか？



ママリ様で体験談イラスト、フレーベル館ASOPPA！様でのマンガ連載をしています。こちらもぜひのぞいてみてください。



（海川 まこと／漫画収集家）