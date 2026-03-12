「シーチキン」×「サンリオ」がコラボ! 可愛すぎるオリジナルデザイン缶、全36種が登場
はごろもフーズは3月より順次、サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを販売している。
はごろもフーズ「シーチキン×サンリオキャラクターズ」
本コラボでは、「オイル不使用シーチキンLフレーク」「食塩不使用シーチキンLフレーク」「オイル不使用シーチキンマイルド」「食塩不使用シーチキンマイルド」「シーチキンEvery」「オイル不使用シーチキンEvery」の6種類のシーチキン70g缶が、20種類のサンリオキャラクターズとコラボ。サンリオのキャラクターたちが描かれたオリジナルデザイン缶、計36種類が登場する。
はごろもフーズ「シーチキン×サンリオキャラクターズ」全36種類
「オイル不使用/食塩不使用シーチキンLフレーク」は麦わら帽子、「食塩不使用シーチキンLフレーク」はクッキング帽をかぶったキャラクターが目印。「オイル不使用シーチキンマイルド」はシーチキンを手にしたキャラクターが、「食塩不使用シーチキンマイルド」では食事を楽しむキャラクターが登場。「シーチキンEvery」は法被とねじり鉢巻きスタイルのキャラクターが、「オイル不使用シーチキンEvery」は水兵帽がかわいいキャラクターがデザインされている。
はごろもフーズ「シーチキン×サンリオキャラクターズ」
